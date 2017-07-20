Путин и Трамп не обсуждали вопросы помощи США сирийской оппозиции

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кремль не комментирует возможное закрытие администрацией США программы поддержки сирийской оппозиции, эта тема не обсуждалась в ходе контактов лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы со стороны Кремля никак это не будем комментировать, оставляем это без комментариев",- сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать возможное решение США прекратить программы помощи оппозиции Сирии.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече лидеров РФ и США в Германии тема поддержки американцами сирийской оппозиции.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии. Программа действовала с 2013 года, ее целью было оказать давление на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы добиться его ухода. При этом программу критиковали в США за неэффективность.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не подтверждает сообщения о прекращении программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции. В свою очередь, представитель ЦРУ заявил РИА Новости: "Можете написать, что мы отказались комментировать".

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