ВВС Сирии уничтожили позиции террористов на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 20 июл — РИА Новости. Самолеты сирийских ВВС нанесли удар по позициям террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в горном районе Флита, сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала авиация атаковала укрепления боевиков между Флитой и Эрсаль, где ливанская армия планирует провести масштабную операцию по зачистке пограничного района от террористов.

Сирийские самолеты бомбят террористов на сирийско-ливанской границе всю последнюю неделю.

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил во вторник, что правительство поддерживает решение командования ливанской армии провести масштабную операцию в районе Эрсаль, однако Харири отметил, что действия ливанцев не будут координироваться с сирийскими военными, так как задача стоит в обеспечении лишь ливанской территории.

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, также дал понять, что не исключает силового решения в пограничном Эрсале, и дал боевикам последний шанс уйти с ливанской территории без боя. В противном случае, по словам шиитского лидера, бойцы "Хезболлах" также начнут активные боевые действия с целью ликвидации террористов на пограничных с сирией территориях.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>