Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция - пять

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Также в бюллетене сообщается, что за сутки было подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Идлиб, количество населенных пунктов возросло до 2037.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.
*Террористическая организация, запрещена в России
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