Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция - пять

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – одно и Дамаск – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Специалисты российского Центра по примирению в САР за сутки выдали 3,6 тонны питьевой воды жителям города Алеппо, помощь получили 1130 человек. Также российские военные медики оказали помощь 485 людям. Самолет российской авиакомпании доставил 21 тонну продуктов питания в район города Дейр-Эз-Зор, акция была проведена по линии ООН.

Также в бюллетене сообщается, что за сутки было подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Идлиб, количество населенных пунктов возросло до 2037.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

*Террористическая организация, запрещена в России

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