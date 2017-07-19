США вновь обвинили Дамаск в вооруженной поддержке "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США вновь обвинили Дамаск в предоставлении политической и вооруженной поддержки ливанскому движению "Хезболлах", говорится в ежегодном докладе США по терроризму за 2016 год.

"В 2016 году отношения режима (президента САР Башара) Асада с "Хезболлах" и Ираном стали крепче, поскольку режим стал более зависимым от внешних субъектов в борьбе с сирийской оппозицией. Эти группы сыграли решающую роль в захвате режимом восточного Алеппо в декабре", — отмечается в докладе.

В США полагают, что "в течение последнего десятилетия сирийское правительство сыграло важную роль в развитии террористических сетей в Сирии из-за снисходительного отношения режима Асада" к действиям "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ — ред.) и других террористических групп в ходе конфликта в Ираке".

"Сирия долгое время служила центром для иностранных террористов, а осведомленность и поощрение сирийским правительством на протяжении многих лет транзита экстремистов через Сирию для въезда в Ирак с целью борьбы с войсками коалиции хорошо документированы. Несмотря на общее снижение потока суннитских экстремистов, связанных с иностранными террористами, отправляющимися в Сирию в 2016 году, ИГ* (запрещено в РФ – ред.) и другие террористические группы продолжали привлекать новобранцев в Сирию", — следует из доклада.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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