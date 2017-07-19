Госдеп обвинил Дамаск в покупке нефти у ИГ* через посредников

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США обвиняют Дамаск в покупке нефти у террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) с помощью посредников, говорится в ежегодном докладе госдепа США по терроризму за 2016 год.

"В рамках более широкой стратегии в течение года сирийский режим представлял себя как жертву терроризма, характеризуя всю внутреннюю вооруженную оппозицию как террористов. Из Сирии ИГ* планировал или вдохновлял на совершение террористических операций в других странах. Кроме того, сирийский режим приобретал нефть у ИГ* с помощью посредников, принося прибыль террористической группе", — отмечается в докладе.

США объявили Сирию спонсором терроризма в 1979 году. Из доклада следует, что "режим Асада продолжал оказывать политическую и военную поддержку различным террористическим группам, оказывающим влияние на стабильность региона".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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