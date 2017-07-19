ЕС выделит 1,5 млн евро в поддержку расследования нарушений прав в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз выделит 1,5 миллиона евро в поддержку "международного независимого и беспристрастного механизма" под эгидой ООН, который призван облегчить расследование фактов нарушения международного права с марта 2011 года в Сирии и привлечение к суду виновных, сообщает Еврокомиссия.

"Ответственные за военные преступления должны понести ответственность как можно скорее. Европейский союз сегодня подтверждает свое обязательство и поддержку сирийцам и политическому процессу, которым руководит ООН в целях мирного разрешения кризиса", — заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которую цитирует пресс-служба ЕК.

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