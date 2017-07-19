Юго-западная зона деэскалации, или Мир на сирийских Голанах

КУНЕЙТРА (Сирия), 19 июл – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Голанские высоты на протяжении всего сирийского кризиса являлись зоной высокой напряженности. Террористы регулярно предпринимали попытки захватить ключевые города в провинции, однако сталкивались с жестким противодействием армии САР.

Перемены к лучшему



Корреспондент РИА Новости посетил поселение Джиба и стал свидетелем первой акции гуманитарной помощи после включения провинции Кунейтра в юго-западную зону деэскалации, несмотря на то, что террористы находятся в двух километрах от деревни.

Граница с Израилем или, как ее называют в Сирии, "оккупированная территория Палестины" с Дамаском совсем близко – на расстоянии сорока минут езды на машине. Деревня Джиба — практически последний форпост сирийской армии на Голанах, дальше — Тель-Маскара, которая контролируется боевиками. От мирной жизни до фронта всего два километра.

Джиба, как и десятки окрестных деревень, неделю назад стала частью территории юго-западной зоны деэскалации в Сирии. Еще дней десять назад здесь падали мины и совсем близко шли бои. Однако представители России и США, собравшись в соседней Иордании, смогли договориться о режиме прекращения огня в сирийских провинциях Сувейда, Дераа и Кунейтра, и это стало реальной надеждой тысяч сирийских граждан на мир.

Первые впечатления



Раньше, по словам одного из сопровождающих российского корреспондента, именно в Кунейтре находились самые элитные войска Сирии, которые готовились к интервенции израильской армии. Сейчас же здесь в горах создается впечатление, что территория поделена между правительственной армией и боевиками в шахматном порядке.

Сегодня в Джибе ощущается подобие праздника. Впервые за долгие месяцы граждане собрались в центре своего поселка в ожидании прибывшей гуманитарной помощи. Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) совместно с сирийскими военнослужащими привезли продукты питания первой необходимости на пятьсот семей.

"Сейчас обстановка намного спокойней. Спасибо сирийской армии и России, за то, что нас спасают от терроризма. Дай Бог, мир вернется на всю Сирию. А у нас уже, по всей видимости, все стало налаживаться", — говорит пожилой мужчина, держа в руке белый пакет с надписями на русском и арабском языках и изображением белого голубя и флагов РФ и Сирии.

Больше всего радости — и при этом непонимания — можно прочитать на лицах детей. Они со всех сторон облепили людей в бронежилетах с касками и в очках и без спроса пытаются потрогать все, до чего могут дотянуться.

Самая застенчивая девочка из детского коллектива держится поодаль, спрятавшись за своей мамой. Один из российских офицеров сам приглашает ребенка подойти ближе и передает пакет с продуктами.

Девочка, назвав себя Нур (свет – араб.), поначалу тянется к подарку недоверчиво, но, оглядываясь назад и видя одобрительный взгляд родителя, берет пакет из рук незнакомца и обеими руками пытается унести его, однако задача оказывается выполнимой лишь при помощи друзей девочки.

Погода стоит жаркая, но, несмотря на сильное солнце и пыль, люди улыбаются и воодушевленно обсуждают между собой планы на будущее. Полицейские и военные практически сливаются с людьми, помогая процессу раздачи помощи.

Жители Джибы, как и свойственно сирийцам в целом, проявляют гостеприимство. Мужчина лет сорока, без ног, на инвалидной коляске, в сопровождении женщины и двух мальчишек подвозит гостям поднос со свежезаваренным кофе с кардамоном и запотевшим стаканом холодной воды.

"Угощайтесь. Вы приехали к нам, а у нас так принято принимать гостей. Спасибо, что не оставили нас и помогаете, люди нашего селения это искренне ценят", — говорит мужчина в коляске и с улыбкой смотрит, как иностранцы с удовольствием дегустируют угощение.

Лечение и надежды



Пока идет раздача гуманитарной помощи, в соседнем здании местного муниципалитета российские и сирийские специалисты развернули временную поликлинику. Очередь к медикам выстраивается мгновенно. Русский доктор осматривает пациентов, в основном, детей. Его сирийский коллега, который в свое время учился в СССР, помогает преодолеть языковой барьер.

"Моя дочка уже несколько дней с температурой и плачет. Мы не знаем, что с ней. Визит врачей для нас спасение. Нашу девочку осмотрели и дали необходимые лекарства. Дай Бог, она скоро поправится", – говорит женщина, выходя из кабинета врача.

Сообщения о гуманитарной помощи из России и полевых госпиталях уже не в новинку для граждан Сирии: практически во все провинции и города, контролируемые сирийской армией, доставляются тонны продуктов и медикаментов. Теперь дошла очередь и до поселений в провинции Кунейтра.

"Джиба входит в юго-западную зону деэскалации. После перемирия стало возможным, благодаря российским друзьям, доставить помощь на 500 семей. А также, как вы видите, русский доктор принимает всех желающих, абсолютно с разными заболеваниями", — рассказывает страж порядка, подполковник полиции Фирас.

Линия фронта



После окончания гуманитарной миссии двое российских офицеров в сопровождении сирийских военнослужащих отправляются на "передний край", чтобы увидеть своими глазами, как обстоят дела на линии соприкосновения.

На блокпосту на выезде из деревни делегацию встречает старший офицер. Вокруг совсем тихо, однако, соблюдая меры предосторожности, машины паркуют за укрепленным насыпью зданием.

"Сейчас все спокойно, впереди в нескольких сотнях метрах от нас крайняя точка, дальше поселение, подконтрольное боевикам. Сообщения между нами нет, есть три дороги и они все блокированы. Мы оставили лишь небольшую проселочную дорожку, по которой к нам приходят боевики, пожелавшие сложить оружие", — докладывает старший офицер.

Здесь уже больше недели сохраняется напряженная тишина. Однако военные признаются, что бывали в течение недели случаи провокаций со стороны боевиков. По позициям правительственных войск неоднократно открывался огонь из стрелкового оружия.

Хроники военного Алеппо на фотовыставке "Война и… мiръ?" © Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015. © Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015. © Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015. © Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015. © Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.

Сирия, 12.12.2015.

© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.

Сирия, 12.12.2015.

© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.

Сирия, 11.02.2016.



© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.

Сирия, 11.02.2016.



© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016. © Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016. © Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016. © Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016. © Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016. © Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016. © Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016. © Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. 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Официальные власти через посредников продолжают вести переговоры с главарями различных незаконных вооруженных группировок, призывая боевиков сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Благодаря программе народного примирения все чаще поступают сообщения о переходе под контроль правительственных сил населенных пунктов в провинциях Дамаск и Хомс. Простые граждане, равно как и представители власти, верят, что политический выход из сирийского кризиса есть и кровопролитие на их земле скоро закончится.

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