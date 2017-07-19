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Война в Сирии
Война в Сирии

Юго-западная зона деэскалации, или Мир на сирийских Голанах

12:2419.07.2017
(обновлено: 12:28 19.07.2017)
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© AFP 2017 / Jalaa MareyДым в районе Голанских высот. Архивное фотоДым в районе Голанских высот. Архивное фото
© AFP 2017 / Jalaa Marey

КУНЕЙТРА (Сирия), 19 июл – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Голанские высоты на протяжении всего сирийского кризиса являлись зоной высокой напряженности. Террористы регулярно предпринимали попытки захватить ключевые города в провинции, однако сталкивались с жестким противодействием армии САР.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Сирийский генерал заявил, что санкции лишь вдохновляют его бороться с ИГ*
Корреспондент РИА Новости посетил поселение Джиба и стал свидетелем первой акции гуманитарной помощи после включения провинции Кунейтра в юго-западную зону деэскалации, несмотря на то, что террористы находятся в двух километрах от деревни.

Перемены к лучшему

Граница с Израилем или, как ее называют в Сирии, "оккупированная территория Палестины" с Дамаском совсем близко – на расстоянии сорока минут езды на машине. Деревня Джиба — практически последний форпост сирийской армии на Голанах, дальше — Тель-Маскара, которая контролируется боевиками. От мирной жизни до фронта всего два километра.

Джиба, как и десятки окрестных деревень, неделю назад стала частью территории юго-западной зоны деэскалации в Сирии. Еще дней десять назад здесь падали мины и совсем близко шли бои. Однако представители России и США, собравшись в соседней Иордании, смогли договориться о режиме прекращения огня в сирийских провинциях Сувейда, Дераа и Кунейтра, и это стало реальной надеждой тысяч сирийских граждан на мир.

Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Показательный пример: освобожденный Хомс обрел надежду на новую жизнь
Раньше, по словам одного из сопровождающих российского корреспондента, именно в Кунейтре находились самые элитные войска Сирии, которые готовились к интервенции израильской армии. Сейчас же здесь в горах создается впечатление, что территория поделена между правительственной армией и боевиками в шахматном порядке.

Первые впечатления

Сегодня в Джибе ощущается подобие праздника. Впервые за долгие месяцы граждане собрались в центре своего поселка в ожидании прибывшей гуманитарной помощи. Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) совместно с сирийскими военнослужащими привезли продукты питания первой необходимости на пятьсот семей.

"Сейчас обстановка намного спокойней. Спасибо сирийской армии и России, за то, что нас спасают от терроризма. Дай Бог, мир вернется на всю Сирию. А у нас уже, по всей видимости, все стало налаживаться", — говорит пожилой мужчина, держа в руке белый пакет с надписями на русском и арабском языках и изображением белого голубя и флагов РФ и Сирии.

Жизнь в освобожденном от боевиков квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ понедельник, 15 мая, последняя группа боевиков покинула квартал Кабун в восточном Дамаске.Прохожие в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В понедельник, 15 мая, последняя группа боевиков покинула квартал Кабун в восточном Дамаске.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПо словам губернатора провинции Дамаск Алаеддина Ибрагима, после успешного проведения последнего этапа по выводу вооруженных групп Кабун полностью освобожден от террористов.Военные в здании в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По словам губернатора провинции Дамаск Алаеддина Ибрагима, после успешного проведения последнего этапа по выводу вооруженных групп Кабун полностью освобожден от террористов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители на одной из улиц в Кабуне.Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жители на одной из улиц в Кабуне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийская армия взяла под контроль Кабун 13 мая.Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская армия взяла под контроль Кабун 13 мая.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ понедельник на улицах начали работать саперы, которые ведут работы по поиску и уничтожению заложенных взрывных устройств.Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В понедельник на улицах начали работать саперы, которые ведут работы по поиску и уничтожению заложенных взрывных устройств.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий.Мастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДо последнего времени Кабун являлся одним из важных оплотов боевиков в восточном пригороде Дамаска.Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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До последнего времени Кабун являлся одним из важных оплотов боевиков в восточном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПравительственные войска больше месяца вели боевые действия с террористами из "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).Представители Сирийского арабского красного полумесяца и Дамаскской молодежной волонтерской команды разгружают грузовик с гуманитарной помощью для жителей квартала Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Правительственные войска больше месяца вели боевые действия с террористами из "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийская армия активно уничтожала огневые позиции боевиков, с которых они обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.Дети на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская армия активно уничтожала огневые позиции боевиков, с которых они обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее между руководством страны и рядом незаконных бандформирований было достигнуто соглашение, согласно которому боевиков и членов их семей покинули Кабун и отправились в сторону Идлиба.Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее между руководством страны и рядом незаконных бандформирований было достигнуто соглашение, согласно которому боевиков и членов их семей покинули Кабун и отправились в сторону Идлиба.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкстремисты, не входящие в состав группировки "Джебхат ан-Нусры", приняли решение сложить оружие в обмен на президентскую амнистию.Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экстремисты, не входящие в состав группировки "Джебхат ан-Нусры", приняли решение сложить оружие в обмен на президентскую амнистию.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ восточном пригороде Дамаска еще продолжаются боестолкновения между радикальными группировками.Мины в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В восточном пригороде Дамаска еще продолжаются боестолкновения между радикальными группировками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМужчина на мотоцикле в Кабуне.Мужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина на мотоцикле в Кабуне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПредставители Сирийского арабского красного полумесяца оказывают медицинскую помощь жителям Кабуна.Представители Сирийского арабского красного полумесяца оказывают медицинскую помощь жителям квартала Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Представители Сирийского арабского красного полумесяца оказывают медицинскую помощь жителям Кабуна.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители на улице в Кабуне.Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жители на улице в Кабуне.
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Мужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия восстанавливает сельское хозяйство, разрушенное войной
Больше всего радости — и при этом непонимания — можно прочитать на лицах детей. Они со всех сторон облепили людей в бронежилетах с касками и в очках и без спроса пытаются потрогать все, до чего могут дотянуться.

Самая застенчивая девочка из детского коллектива держится поодаль, спрятавшись за своей мамой. Один из российских офицеров сам приглашает ребенка подойти ближе и передает пакет с продуктами.

Девочка, назвав себя Нур (свет – араб.), поначалу тянется к подарку недоверчиво, но, оглядываясь назад и видя одобрительный взгляд родителя, берет пакет из рук незнакомца и обеими руками пытается унести его, однако задача оказывается выполнимой лишь при помощи друзей девочки.

Вид на разрушенные кварталы Алеппо. Архивное фото
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Дамаск намерен помочь жителям Алеппо и Ракки вернуться к мирной жизни
Погода стоит жаркая, но, несмотря на сильное солнце и пыль, люди улыбаются и воодушевленно обсуждают между собой планы на будущее. Полицейские и военные практически сливаются с людьми, помогая процессу раздачи помощи.

Жители Джибы, как и свойственно сирийцам в целом, проявляют гостеприимство. Мужчина лет сорока, без ног, на инвалидной коляске, в сопровождении женщины и двух мальчишек подвозит гостям поднос со свежезаваренным кофе с кардамоном и запотевшим стаканом холодной воды.

"Угощайтесь. Вы приехали к нам, а у нас так принято принимать гостей. Спасибо, что не оставили нас и помогаете, люди нашего селения это искренне ценят", — говорит мужчина в коляске и с улыбкой смотрит, как иностранцы с удовольствием дегустируют угощение.

Лечение и надежды

Детское отделение больницы в Тишрине в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Без лекарств под санкциями: почему умирают больные раком сирийские дети
Пока идет раздача гуманитарной помощи, в соседнем здании местного муниципалитета российские и сирийские специалисты развернули временную поликлинику. Очередь к медикам выстраивается мгновенно. Русский доктор осматривает пациентов, в основном, детей. Его сирийский коллега, который в свое время учился в СССР, помогает преодолеть языковой барьер.

"Моя дочка уже несколько дней с температурой и плачет. Мы не знаем, что с ней. Визит врачей для нас спасение. Нашу девочку осмотрели и дали необходимые лекарства. Дай Бог, она скоро поправится", – говорит женщина, выходя из кабинета врача.

Сообщения о гуманитарной помощи из России и полевых госпиталях уже не в новинку для граждан Сирии: практически во все провинции и города, контролируемые сирийской армией, доставляются тонны продуктов и медикаментов. Теперь дошла очередь и до поселений в провинции Кунейтра.

"Джиба входит в юго-западную зону деэскалации. После перемирия стало возможным, благодаря российским друзьям, доставить помощь на 500 семей. А также, как вы видите, русский доктор принимает всех желающих, абсолютно с разными заболеваниями", — рассказывает страж порядка, подполковник полиции Фирас.

Линия фронта

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Дамаск осуждает решение Израиля провести выборы на Голанских высотах
После окончания гуманитарной миссии двое российских офицеров в сопровождении сирийских военнослужащих отправляются на "передний край", чтобы увидеть своими глазами, как обстоят дела на линии соприкосновения.

На блокпосту на выезде из деревни делегацию встречает старший офицер. Вокруг совсем тихо, однако, соблюдая меры предосторожности, машины паркуют за укрепленным насыпью зданием.

"Сейчас все спокойно, впереди в нескольких сотнях метрах от нас крайняя точка, дальше поселение, подконтрольное боевикам. Сообщения между нами нет, есть три дороги и они все блокированы. Мы оставили лишь небольшую проселочную дорожку, по которой к нам приходят боевики, пожелавшие сложить оружие", — докладывает старший офицер.

Здесь уже больше недели сохраняется напряженная тишина. Однако военные признаются, что бывали в течение недели случаи провокаций со стороны боевиков. По позициям правительственных войск неоднократно открывался огонь из стрелкового оружия.

Хроники военного Алеппо на фотовыставке "Война и… мiръ?"
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015.Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России) в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкЖитель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015.Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ. Сирия, 08.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Житель одной из деревень провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ(террористическая организация, запрещенная в России). Сирия, 08.12.2015.
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.
Сирия, 12.12.2015.
Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия. Сирия, 12.12.2015
© Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
Дети играют в одном из зданий разрушенного района Хомса аль Хамидия.
Сирия, 12.12.2015.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.
Сирия, 11.02.2016.

Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо. Сирия, 11.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Жители в разрушенном доме города Нубель на севере провинции Алеппо.
Сирия, 11.02.2016.

© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Разрушенные здания в историческом центре города Алеппо. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016.На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
На одной из улиц Старого города в историческом центре Алеппо. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Вид на Старый город - исторический центр Алеппо с Часовой башни. Старый город - комплекс зданий XII-XVI веков был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо, был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Крытый рынок в центре Старого города Алеппо. Сук Аль-Мадина – крупнейший рынок мира, в составе всего Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Сирия, 15.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад это был первый по величине город Сирии. 18.02.2016.Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад - первый по величине город Сирии. 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Вид на разрушенные кварталы Алеппо, несколько лет назад это был первый по величине город Сирии. 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016.Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016.Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Обстрел жилого квартала Алеппо из установки для стрельбы газовыми баллонами. Сирия, 18.02.2016.
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016.Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016.Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016.Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Жители района Салах-ад-дин города Алеппо продолжают жить в разрушенных домах. Сирия, 14.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня" Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Дети на улице разрушенного района Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016.Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Вид на город Алеппо. Сирия, 13.04.2016.
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Историческая часть и современные районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016.Историческая и современная районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Историческая часть и современные районы Пальмиры. Сирия, 21.04.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016.Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Нанесение авиаударов по террористам в квартале Рамусе на юго-западе Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016.Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Разрушенное здание в квартале Бани-Зейд на севере Алеппо. Сирия, 15.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Дети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016.ети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Дети из семей беженцев в Алеппо близ зоны боевых действий. Сирия, 26.08.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016.Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Историческая часть города Алеппо. Сирия, 03.09.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016.Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Освобожденный квартал восточного Алеппо. Сирия, 13.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016.Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Боец сирийской армии на улице восточного квартала Алеппо. Сирия, 18.12.2016.
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016.Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Полуразрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо. Сирия, 19.12.2016.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017.Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"
Жители Алеппо во дворе старейшей Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Сирия, 04.01.2017.
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017.В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017
© Тимур Абдуллаев / МИА "Россия сегодня"
В Мечети Омейядов, разрушенной в результате боевых действий. Мечеть Омейядов являлась крупнейшей и старейшей мечетью Алеппо. Сирия, 04.01.2017.
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Официальные власти через посредников продолжают вести переговоры с главарями различных незаконных вооруженных группировок, призывая боевиков сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Благодаря программе народного примирения все чаще поступают сообщения о переходе под контроль правительственных сил населенных пунктов в провинциях Дамаск и Хомс. Простые граждане, равно как и представители власти, верят, что политический выход из сирийского кризиса есть и кровопролитие на их земле скоро закончится.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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