Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии, Турция - четыре

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено семь гуманитарных акций, из них пять — в городе Алеппо, местному населению выдано 1,6 тонны продовольственных наборов. Одна акция проведена в провинции Алеппо, местному населению передали 300 кг продовольственных наборов. Еще одна акция – в провинции Хама, местному населению выдано 1,7 тонны продовольственных наборов.

Гуманитарная помощь оказана 1137 людям. Всего проведено 1504 акций. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 284 людям. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

В течение суток подписаны семь соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2032.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228.

*Террористическая организация, запрещена в России

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