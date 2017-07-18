Сирийский генерал заявил, что санкции лишь вдохновляют его бороться с ИГ*

ДАМАСК, 18 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бригадный генерал Исам Захреддин, отвечающий за оборону окруженного террористами город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, заявил, что новые санкции ЕC, наложенные на него, лишь больше вдохновляют в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Евросоюз в понедельник принял решение ввести санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, которых он обвиняет в организации химических атак в стране, в том числе против Захреддина, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Я воин, который поклялся защищать свою родину и землю от любого врага. Подобные санкции еще больше вдохновляют меня на борьбу с ИГ* и теми, кто их поддерживает. Я жертвую свою кровь ради Родины и главнокомандующего господина Башара Асада", — заявил РИА Новости Захреддин.

Директор департамента международных отношений при министерстве высшего образования Сирии Акиль Махфуд рассказал РИА Новости, что генерал Захреддин известен всей стране, "предан армии и защите Родины в борьбе с терроризмом".

"Я не думаю, что его волнует что-либо связанное с Европой, ведение дел или туризм. Думаю, он на это смотрит через ту же призму, так же, как и мы и все те, на кого распространили санкции. Продвижение сирийской армии очевидно, мы вернули контроль над месторождениями нефти и газа и над большими территориями. Решения Европы не повлияют на мотивацию населения. Я уверен, у генерала Захреддина от подобных решений не поменяются жизненные ориентиры",- считает Махфуд.

По его мнению, санкции являются частью политики Европы против САР с 2011 года и скорее информационным давлением.

"Я верю, что сирийцы привыкли к таким решениям. Те личности, которые попали под санкции, у них нет необходимости ездить в Европу или работать там… Мы, как сирийцы, воспринимаем это как часть общих действий против Сирии параллельно успехам сирийской армии в борьбе против террора", — отметил Махфуд.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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