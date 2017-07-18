Рябков считает возможной встречу РФ и США по новому перемирию в Сирии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил РИА Новости, что Россия и США могут провести встречу по вопросу нового перемирия в Сирии, по его словам, работа между Москвой и Вашингтоном по зонам деэскалации набирает динамику и появляется возможность для углубления контактов.

Ранее в июле, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и США работают над вторым перемирием в Сирии, которое охватит "очень проблематичный" регион страны. Источник, близкий к переговорам по сирийскому урегулированию, сообщил РИА Новости, что США и Россия могут объявить о втором перемирии в Сирии в середине августа, после того, как российские и американские эксперты проведут консультации в одной из европейских столиц. По его словам, перемирие может охватить Хомс и, возможно, Восточную Гуту.

"Мы находимся в контакте с американскими коллегами по тематике зон деэскалации, по тематике астанинского процесса. И, естественно, по мере того, как работа в этой области набирает динамику и формируется определенный опыт, появляется возможность для продолжения и углубления соответствующих контактов. Именно об этом идет речь в данном случае",- завил Рябков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что в ближайшее время может пройти встреча экспертов РФ и США по новому перемирию в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>