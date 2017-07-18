Джамиль назвал главное условие прямых переговоров с Дамаском

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главным условием начала прямых переговоров с правительством Сирии является создание единой делегации от оппозиции, заявил представитель московской платформы оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.

"Главное условие прямых переговоров — создание единой делегации от оппозиции", — сказал он на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По словам Джамиля, все оппозиционные структуры Сирии выступают за создание единой делегации, "но есть куча проблем которые надо решить", "это сложная работа, но мы можем ее выполнить".

Он также отметил, что курды должны быть представлены в составе единой делегации от оппозиции, поскольку являются важной частью политического процесса.

"Мы хотим достичь прогресса (по созданию делегации), и мы его достигнем до начала следующих переговоров", — отметил Джамиль.

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