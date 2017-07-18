Джамиль назвал сроки создания единой делегации сирийской оппозиции

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сирийская оппозиция намерена договориться о создании единой делегации на переговорах по САР в Женеве до конца августа, заявил представитель московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.

"До конца августа есть время, и мы должны договорится", — сказал он на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По словам Джамиля, все оппозиционные группировки, участвующие в переговорах в Женеве, настроены на диалог по этому вопросу.

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