Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте министерства во вторник.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел три гуманитарные акции в городе Алеппо, население которого получило 3,6 тонны питьевой воды. Уточняется, что гуманитарную помощь получили 1130 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки 359 человек получили медпомощь со стороны российских военных медиков.

По информации Минобороны, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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