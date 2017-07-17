Кремль не комментирует заявление Израиля о соглашении России и США по Сирии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Израиля по поводу согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, отметив, что позиция РФ по этому вопросу последовательна.

Ранее интернет-сайт газеты "Гаарец" со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.

"Я оставлю без комментария. Позиция, озвученная президентом, она в этом плане последовательна и хорошо известна, и в плане создания зон деэскалации осуществляется достаточно взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами", — сказал Песков.

Определение границ зон деэскалации, а также решение вопроса контроля и мониторинга соблюдения режима прекращения огня являлось ключевым вопросом в ходе последнего раунда переговоров по Сирии в Астане в начале июля.

Ранее президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

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