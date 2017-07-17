МИД России осудил попытку обстрела российского посольства в Дамаске

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. МИД РФ осуждает попытку обстрела посольства России в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в понедельник.
"По счастливой случайности обошлось без жертв и разрушений", — отмечает МИД РФ.
"Решительно осуждаем террористические вылазки против российского дипломатического представительства и мирных кварталов в Дамаске. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена. Вновь призываем международное сообщество к объединению усилий на универсальной международно-правовой основе для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в Сирии и в регионе в целом", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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