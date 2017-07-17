МИД России осудил попытку обстрела российского посольства в Дамаске

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. МИД РФ осуждает попытку обстрела посольства России в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

Ранее стало известно, что 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства России в Дамаске. Два снаряда, выпущенные предположительно из контролируемого террористами "Хейат Тахрир Аш-Шам"* (бывшая "Джабхат Ан-Нусра"*) и "Фейлак Ар-Рахман" столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения.

"По счастливой случайности обошлось без жертв и разрушений", — отмечает МИД РФ.

"Решительно осуждаем террористические вылазки против российского дипломатического представительства и мирных кварталов в Дамаске. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена. Вновь призываем международное сообщество к объединению усилий на универсальной международно-правовой основе для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в Сирии и в регионе в целом", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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