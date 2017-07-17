ЕС ввел санкции против 16 сирийцев якобы причастных к химатакам

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник принял решение ввести санкции против 16 сирийских военнослужащих и ученых, которых он обвиняет в организации химических атак в стране, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет 17 июля 2017 года включил 16 человек в список лиц, против которых направлены ограничительные меры ЕС, действующие против сирийского режима. ЕС добавил этих 16 человек за их участие в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения", — сообщил Совет ЕС.

В документе отмечается, что речь идет "о восьмерых высокопоставленных военнослужащих и восьмерых ученых, задействованных в распространении и использовании химического оружия".

Таким образом, как говорится в документе, в санкционном списке ЕС против представителей сирийского режима будут значиться 255 человек. В него также включены 67 юридических лиц.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>