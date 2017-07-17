Борис Джонсон подтвердил планы ЕС ввести санкции из-за химатак в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник, как ожидается, примет решение о введении санкций против 16 человек, которых ЕС считает причастными к химатакам в Сирии, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что главы МИД стран Евросоюза в понедельник на встрече намерены ввести санкции в отношении 16 сирийских ученых и военных.

"Мы будем обсуждать санкции против тех, кто вовлечен в серию химатак в Сирии", — заявил Джонсон журналистам перед заседанием глав МИД. Он отметил, что речь пойдет в том числе о тех, кто, по мнению ЕС, причастен к химатаке в городе Хан-Шейхун.

"Совет сегодня согласится ввести санкции в отношении 16 конкретных лиц, их поездки будут ограничены, их активы – заморожены. Я думаю, это военный и технический персонал", — заявил Джонсон.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

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