В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять нарушения, Турция — девять, большинство из них в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели четыре гуманитарные акции. В городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны питьевой воды. В населенном пункте Джаба жителям доставлено 1,5 тонны продовольственных наборов.
Отмечается, что гуманитарную помощь получили 1602 человек, медицинскую помощь — 290 местных жителей. Всего проведено 1494 гуманитарных акции. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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