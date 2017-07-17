В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять нарушения, Турция — девять, большинство из них в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Латакия – 5, Дамаск — 3. Турецкой частью представительства зафиксированы 9 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 6, Хама – 3", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели четыре гуманитарные акции. В городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны питьевой воды. В населенном пункте Джаба жителям доставлено 1,5 тонны продовольственных наборов.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 1602 человек, медицинскую помощь — 290 местных жителей. Всего проведено 1494 гуманитарных акции. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.

Уточняется, что в течение суток подписаны три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2025. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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