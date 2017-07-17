СМИ: ЕС может внести в санкционный список 16 человек из-за химатаки в Сирии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник на встрече намерены ввести санкции в отношении 16 сирийских ученых и военных, причастных, по их мнению, к химической атаке в Сирии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на два европейских источника.

Как отмечает газета, шаг является ограниченной версией подобного решения уже со стороны США, которые в конце апреля внесли в санкционный список 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра по обвинению в разработке химического оружия.

Меры ЕС также коснутся ученых, работающих в центре, который, как считает Вашингтон, занимается производством химического и баллистического оружия, пишет издание. Точный список лиц, в отношении которых ЕС введет санкции, будет опубликован во вторник в Официальном журнале организации, отмечает газета.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как ранее заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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