Лаврентьев обсудил с замглавы МИД Ирана сирийское урегулирование

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев посетил Тегеран, где обсудил сирийское урегулирование с заместителем главы МИД Ирана Джабером Ансари и секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Шамхани, сообщили в посольстве РФ в Тегеране.

"Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев в субботу в Тегеране встретился с заместителем главы МИД Ирана Ансари и секретарем Высшего совета нацбезопасности Шамхани. В центре внимания была Сирия", — говорится в сообщении в официальном Telegram канале посольства.