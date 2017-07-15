ХОМС (Сирия), 15 июл — РИА Новости. Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 400 продуктовых наборов жителям села Ум-Джамм в провинции Хомс, расположенного неподалеку от линии противостояния боевикам.

"Недавно жители района Ум-Хартейн, где деревня Ум-Джамм ключевая, подписали соглашение о прекращении огня. Сюда мы доставили полторы тонны продуктов для особо нуждающихся — в первую очередь, вдовам погибших при защите Сирии военнослужащих, бедным семьям", — сказал журналистам офицер Центра Андрей Дурандин.

Он отметил, что соглашение о прекращении огня подписали старейшины семи населенных пунктов Ум-Хартейна. В итоге в мирной зоне оказался еще один район провинции.

Представитель сельской администрации Муххамад Хаммит поблагодарил российских военных за помощь. "В Ум-Джамме проживают более 250 семей, где в ходе боевых действий при защите Сирии от террористов убиты или тяжело ранены наши земляки, помощь России им крайне необходима", — сказал он.

Он сообщил, что боевики "Аль-Каиды" (организация, запрещенная в России) ранее девять раз атаковали село, но сирийская армия вместе с отрядами местной самообороны успешно отразили все нападения. Бойцы отряда самообороны села Ум-Джамм и сейчас готовы к бою — от линии фронта населенный пункт отделяют лишь 30 километров, отметил Хаммит.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>