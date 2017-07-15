ООН, 15 июл — РИА Новости. Обсуждение политического урегулирования сирийского кризиса в Совете Безопасности ООН проходит в конструктивной атмосфере в контексте последних достигнутых договоренностей, об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

Совет Безопасности ООН в пятницу вечером провел консультации по политическому урегулированию в Сирии. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура выступил с брифингом членов СБ по окончании седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

"(Стаффан) де Мистура настроен продолжать переговорный процесс. Важно, что завязался диалог между сирийскими сторонами. Разумеется, что остается проблема консолидации оппозиции. В целом доминировала конструктивная атмосфера. Все признали, что вокруг сирийской проблемы формируется и активизируется позитивная атмосфера, рабочая инфраструктура", — сказал Сафронков по итогам консультаций.

По его словам, в ходе встречи "высоко отмечалась" роль процесса в Астане, а также договоренности РФ, США и Иордании о зоне деэскалации на юго-западе Сирии и женевский процесс. "Все это уже имеет позитивное влияние на региональные реалии в Сирии с точки зрения, прежде всего, прекращения боевых действий", — сказал российский дипломат.

По его словам, эмиссар ООН "подавал ситуацию в совершено правильном ракурсе", называя приоритетом в Сирии борьбу с терроризмом. "Когда успехи на этом фронте будут достигнуты, разумеется, откроется перспектива для продвижения в решении других вопросов", — подчеркнул Сафронков.

В пятницу в Женеве завершился седьмой раунд межсирийских переговоров. Консультации прошли без крупных прорывов. Спецпосланник ООН сообщил, что восьмой раунд переговоров Женеве состоится в сентябре.

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