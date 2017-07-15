ООН, 15 июл — РИА Новости. Обсуждение политического урегулирования сирийского кризиса в Совете Безопасности ООН проходит в конструктивной атмосфере в контексте последних достигнутых договоренностей, об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.
"(Стаффан) де Мистура настроен продолжать переговорный процесс. Важно, что завязался диалог между сирийскими сторонами. Разумеется, что остается проблема консолидации оппозиции. В целом доминировала конструктивная атмосфера. Все признали, что вокруг сирийской проблемы формируется и активизируется позитивная атмосфера, рабочая инфраструктура", — сказал Сафронков по итогам консультаций.
По его словам, в ходе встречи "высоко отмечалась" роль процесса в Астане, а также договоренности РФ, США и Иордании о зоне деэскалации на юго-западе Сирии и женевский процесс. "Все это уже имеет позитивное влияние на региональные реалии в Сирии с точки зрения, прежде всего, прекращения боевых действий", — сказал российский дипломат.
В пятницу в Женеве завершился седьмой раунд межсирийских переговоров. Консультации прошли без крупных прорывов. Спецпосланник ООН сообщил, что восьмой раунд переговоров Женеве состоится в сентябре.
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