ЖЕНЕВА, 15 июл – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам "Женевы-7" отметил прогресс в дискуссиях технических экспертов, по его словам, они готовят почву для общего видения оппозиции.

"Технический и консультационный механизм, который был организован на прошлом раунде, доказал свою эффективность для создания почвы для переговоров. Встречи технических экспертов в Лозанне и на этой неделе в Женеве продолжили работу по обсуждению корзины, которая касается выборов. Эти дискуссии определили много возможных точек соприкосновения", — сказал он.

Де Мистура отметил, что технические дискуссии готовят почву для выработки общего взгляда оппозиции.

"Приоритетом следующего месяца перед новой встрече в сентябре будет поддержка этого диалога непрямого и прямого, который существует между делегациями оппозиции. В июле мы вновь проведем много подобной работы по интеграции оппозиции, с тем, чтобы они выработали единую точку зрения, которая позволила бы говорить официально и четче со стороны оппозиции", — добавил он

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