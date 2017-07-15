ЖЕНЕВА, 15 июл – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам "Женевы-7" отметил прогресс в дискуссиях технических экспертов, по его словам, они готовят почву для общего видения оппозиции.
Де Мистура отметил, что технические дискуссии готовят почву для выработки общего взгляда оппозиции.
"Приоритетом следующего месяца перед новой встрече в сентябре будет поддержка этого диалога непрямого и прямого, который существует между делегациями оппозиции. В июле мы вновь проведем много подобной работы по интеграции оппозиции, с тем, чтобы они выработали единую точку зрения, которая позволила бы говорить официально и четче со стороны оппозиции", — добавил он
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>