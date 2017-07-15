Де Мистура отметил важность запрета на финансирование террористов

ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по сирийском урегулированию Стаффан де Мистура отметил ряд пунктов, касающихся борьбы с терроризмом, в частности, запрет финансирования террористов и возможную координацию усилий.

"Во-первых, борьба против террористов — это борьба против тех, кто был назван террористами Советом Безопасности ООН. В сирийском контексте это довольно ясный приоритет", — заявил он журналистам по итогам седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

"Во-вторых, мы хотим увидеть полную имплементацию соответствующих резолюций СБ ООН, включая тех, которые касаются поставок вооружения и финансирования террористов. В-третьих, мы ожидаем увидеть рост усилий по борьбе с террористическими группами, список которых определил СБ ООН, и по мере возможности — координацию этих усилий", — отметил де Мистура.

Он добавил, что борьба с терроризмом должна сопровождаться конкретными мерами по защите мирных граждан. По его словам, не должно быть ни единой возможности для использования запрещенных вооружений и оружия массового поражения, это должно проходить в соответствии международным гуманитарным правом и правами человека.

"И наконец, это урок, который мы должны выучить из Ирака, о том, что лучшая гарантия против терроризма — это согласованное политическое решение (кризиса — ред.)", — подчеркнул де Мистура.

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