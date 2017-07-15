Де Мистура хочет принять участие в будущей встрече по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что хотел бы принять участие в будущей встрече в Астане по сирийскому урегулированию, но пока не получал приглашения.

"Мне бы было очень интересно, я хочу поехать, но приглашения пока не рассылались" — заявил он РИА Новости. По его словам, дата проведения астанинского раунда пока не определена.

Восьмой раунд переговоров переговоров в Женеве состоится в сентябре, подтвердил он ранее.

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