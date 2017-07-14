Ливан будет координировать с ООН возвращение беженцев в Сирию

ДАМАСК, 14 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Ливана будет координировать с ООН процесс возвращения сирийских беженцев на родину, заявил премьер-министр Ливана Саад Харири на встрече высшего комитета по беженцам в Бейруте.

"Во-первых, мы поддерживаем скорейшее возвращение в Сирию, но не принуждаем… Во-вторых, этот вопрос будем координировать только с ООН и их организациями. В-третьих, условия их возвращения согласованы согласно международному праву", — сказал Харири.

В Ливане на сегодняшний день находятся порядка двух миллионов сирийских беженцев и более пятисот тысяч беженцев из Палестины. При этом население страны составляет порядка пяти миллионов.