Глава платформы "Каир" надеется на прямые переговоры по Сирии

ЖЕНЕВА, 14 апр — РИА Новости. Глава делегации платформы "Каир" сирийской оппозиции Фираз Халиди выразил надежду, что на следующем раунде межсирийских переговоров в Женеве, который состоится в сентябре, удастся перейти к прямым переговорам между правительством и оппозицией.

"Дата следующего раунда, "Женевы-8", на котором, мы надеемся, удастся перейти к прямым переговорам между режимом и оппозицией — это сентябрь", — заявил Халиди журналистам.

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