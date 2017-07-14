На "Женеве-7" достигнут прогресс по ряду политических вопросов, заявил ВКП

ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости. Участники седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве достигли прогресса по ряду политических вопросов, в том числе по теме перехода власти, заявил глава делегации оппозиционного Высшего комитета по переговорам Насер Харири.
"В этих переговорах участвуют две стороны — первая (оппозиция) пытается достичь прогресса, вторая пытается его остановится. Эта сторона, режим (президента Асада) все ещё ищет отговорки", — отметил представитель оппозиции.
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