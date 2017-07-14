В ВКП назвали условие для создания автономии курдов в Сирии

ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости. Курдская автономия на территории Сирии "устроит всех", если не будет нести угроз целостности страны, заявил РИА Новости член делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди.

"Когда мы хотим свободную Сирию, где есть верховенство закона, это означает, что любой сектор, любая группа под этим флагом будет иметь равные права. Если они (курды) могут решать свои внутренние вопросы на местном уровне при наличии связи с центром в области вешней политики, обороны границ, безопасности населения, экономики, это устроит всех, но если есть намерение сделать шаг к расколу Сирии, никто не согласится с этим и большинство курдов не станут этого делать, тем более таким образом", — заявил аль-Ариди "на полях" седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

"Даже (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан) де Мистура говорит о курдском элементе как о важном в формировании конституции, это важно. Я думаю, каждый их этих 23 миллионов людей, не только курды, должны высказаться в рамках конституции. Поэтому речь идет лишь о движении к этому политическому переходу при юридическом контроле переходного периода со стороны системы управления. Тогда сирийцы по своей воле смогут написать свою конституцию", — добавил он.

Седьмой раунд межсирийских переговоров начался в понедельник в Женеве. Он проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов России и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

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