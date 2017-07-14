ВКП считает новый договор России и США по Сирии "очень хорошим шагом"

ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости. Достижение соглашения РФ и США о прекращении огня на юго-западе Сирии является "очень хорошим шагом" к установлению политического процесса в стране, сообщил РИА Новости член делегации Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди.

В Женеве 10-14 июля проходит седьмой раунд межсирийских переговоров.

"Это очень хороший шаг… Это будет хорошим вступлением для политического процесса, который проходит в Женеве…, чтобы прийти к политическому переходу, к которому мы стремимся. Мы здесь не с целью туризма, мы здесь для того, чтобы внести свой вклад и найти решение для возвращения Сирии и сирийского народа обратно к жизни", — заявил Аль-Ариди на полях седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

"С российским присутствием там мы понимаем, что Россия имеет преимущество там и должна участвовать в контроле над ситуацией и вернуть мирную обстановку", — добавил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 июля сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

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