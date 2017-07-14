В Госдуме рассказали, зачем нужна ратификация протокола по авиагруппе в САР

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что ратификация протокола к соглашению по авиагруппе ВС РФ в Сирии будет способствовать стабилизации ситуации в регионе.

Госдума в ходе пленарного заседания в пятницу ратифицировала протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР.

"Нахождение нашей базы в этом районе как раз будет являться фактором стабилизации. Мы сегодня восстанавливаем наши отношения с американцам, и, как вы знаете, американцы подтвердили, что взаимодействие восстановлено, и работа сейчас идет в согласованном режиме", — заявил Шаманов в ходе обсуждения ратификации документа в ГД.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным. Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования. Кроме того, протокол уточняет статус личного состава российской авиационной группы ВС РФ, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.