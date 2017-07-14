Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии в течение суток

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня, Турция — 11, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте министерства в пятницу.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – девять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – восемь, Деръа – три", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел семь гуманитарных акций, шесть из которых состоялись в городе Алеппо, одна — в провинции Хомс.

Сообщается, что населению Алеппо доставлено 3,1 тонны продовольственных наборов, населению провинции Хомс — 1,7 тонны. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны, гуманитарную помощь получили 1510 человек.

Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки медицинскую помощь от российских военных медиков получили 423 человека. Отмечается, что по линии ООН была проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз весом в 21 тонну.

*Террористическая организация, запрещена в России

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