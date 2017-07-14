Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии в течение суток

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня, Турция — 11, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте министерства в пятницу.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Сообщается, что населению Алеппо доставлено 3,1 тонны продовольственных наборов, населению провинции Хомс — 1,7 тонны. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны, гуманитарную помощь получили 1510 человек.
Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки медицинскую помощь от российских военных медиков получили 423 человека. Отмечается, что по линии ООН была проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз весом в 21 тонну.
*Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>