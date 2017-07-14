АЛЕППО (Сирия), 14 июл – РИА Новости. Инженеры и специалисты крупнейшей на Ближнем Востоке водонасосной станции в провинции Алеппо, возведенной советскими специалистами, завершают восстановление ее агрегатов, чтобы возобновить орошение более чем 50 тысяч гектаров земель в северной Сирии.

Водонасосная станция на реке Евфрат была запущена в эксплуатацию советскими специалистами 28 лет назад для перекачки воды в 72-километровый канал, за все это время не зафиксировано крупных поломок.

"Все 14 насосов находятся в исправном состоянии, необходимо устранить лишь мелкие неполадки в обеспечивающем их работу оборудовании", — сказал журналистам главный инженер водонасосной станции Ахмад Хамун. Он отметил, что когда боевики ИГ* ("Исламское государство" — террористическая группировка, запрещена в России) захватили станцию, то направили воду лишь в контролируемые ими районы, превратив в пустыню тысячи гектаров плодородной ранее земли.

За несколько дней до захвата станции боевиками власти Сирии предложили персоналу эвакуацию. Но инженеры и рабочие отказались, отправив в безопасные районы только свои семьи. "Все понимали, что без нас урожая не будет, на грани голодного вымирания окажутся тысячи крестьянских семей — ведь станция обеспечивает водой около 50 тысяч гектаров пахотных земель северной части Сирии и большинство городов страны", — отметил Ахмад Хамун.

Наступление сирийской армии при поддержке российских ВКС в марте предотвратило главную опасность — возможность уничтожения боевиками основного производственного зала. Но экстремистам удалось взорвать десятки опор ЛЭП. Сейчас бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее подвести электропитание к насосам.

Персонал хранит в качестве исторических артефактов таблички на русском языке времен возведения станции — "Здесь работают люди!" и "Осторожно, высокое напряжение!" — и уничтожает напоминания об игиловцах, расписавших стены предупреждениями "Вход только для мусульман".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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