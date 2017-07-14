Представитель Трампа: соглашение по перемирию в Сирии детально проработано

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Соглашение по перемирию на юго-западе Сирии детально проработано, Россия дала ясно понять, что настроена серьёзно, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

По его словам, вместе с РФ и Иорданией удалось проработать "очень детальное" соглашение и карту местоположения сирийской армии и оппозиции на юго-западе Сирии. "И все согласились на эту линию разграничения. Это в первый раз, когда мы установили режим перемирия с очень детально проработанным соглашением", — отметил он.

Макгерк заявил, что "русские дали ясно понять, что они очень серьёзно настроены на это".

Говоря о других областях, где возможно установление перемирия в Сирии, он сообщил, что необходимо проработать соглашение по "деконфликтным" зонам.

Макгерк также отметил, что США "открыты к диалогу с Россией" по снижению насилия в Сирии, а также установлению перемирия в Сирии. "С того момента когда мы сбили сирийский самолёт, мы провели очень конструктивные военные переговоры с русскими по деконфликтным зонам", — добавил он.

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