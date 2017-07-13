Макрон рассказал, кто войдет в контактную группу по будущему Сирии

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. В предложенную Францией и США контактную группу, которая займётся составлением дорожной карты по будущему Сирии после конфликта, должны войти постоянные члены СБ ООН, участие в переговорах должен принимать представитель президента САР Башара Асада, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

"Мы разделяем желание о том, чтобы в контактную группу вошли постоянные члены Совбеза (ООН), заинтересованные участники из региона. И, очевидно, в эти переговоры будет вовлечен представитель Башара Асада. Это позволит нам создать дорожную карту по послевоенному будущему", — сказал Макрон.

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