США призывают все стороны соблюдать перемирие на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США приветствуют перемирие на юго-западе Сирии и призывают все стороны конфликта соблюдать его, заявил в четверг спецпредставитель американского президента в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

"Мы воодушевлены недавно согласованным перемирием на юго-западе Сирии, которое было одобрено президентами (США и РФ) Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на прошлой неделе", — сказал Макгерк на встрече группы представителей коалиции в Вашингтоне.

Он отметил, что США "призывают все стороны этого ужасного конфликта гарантировать, что это перемирие будет поддержано".

Как подчеркнул Макгерк, "эта инициатива старательно разрабатывалась Иорданией, США и Россией". По его словам, "она стала одной из многих попыток деэскалации конфликта".

Ранее президенты России и США на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.

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