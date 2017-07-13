БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в первом для зарубежных СМИ интервью, которое он дал РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности отправки наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии, заявил, что это вопрос политический, но ВС страны способны выполнять любые задачи.

Как сообщил ранее глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, Россия обратилась к странам СНГ с призывом рассмотреть вопрос отправки военных наблюдателей для миротворческой миссии в зонах деэскалации в Сирии.

"Боеготовность азербайджанской армии на высоком уровне. Она имеет боевой опыт. Представьте себе армию, которая воюет около 30 лет. Да, иногда утихает накал, иногда увеличивается. Но армия — в окопах. Это я говорю чисто теоретически о возможностях азербайджанской армии. А то, что она где-то что-то может, вопрос политический", — сказал Гасанов в своем первом интервью для зарубежных СМИ за все время работы в должности главы военного ведомства.

Как подчеркнул министр, "я не политик, никогда политикой не занимался и не собираюсь". "Но азербайджанская армия способна к выполнению любых задач. Я, как министр обороны, оцениваю уровень боеготовности как высокий. И это не только мое мнение", — добавил Гасанов.

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