БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в первом для зарубежных СМИ интервью, которое он дал РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности отправки наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии, заявил, что это вопрос политический, но ВС страны способны выполнять любые задачи.
"Боеготовность азербайджанской армии на высоком уровне. Она имеет боевой опыт. Представьте себе армию, которая воюет около 30 лет. Да, иногда утихает накал, иногда увеличивается. Но армия — в окопах. Это я говорю чисто теоретически о возможностях азербайджанской армии. А то, что она где-то что-то может, вопрос политический", — сказал Гасанов в своем первом интервью для зарубежных СМИ за все время работы в должности главы военного ведомства.
Как подчеркнул министр, "я не политик, никогда политикой не занимался и не собираюсь". "Но азербайджанская армия способна к выполнению любых задач. Я, как министр обороны, оцениваю уровень боеготовности как высокий. И это не только мое мнение", — добавил Гасанов.
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