У погибшего в Сирии российского военного остались трое маленьких сыновей

УФА, 13 июл — РИА Новости, Рамиля Салихова. У погибшего в Сирии российского военнослужащего Николая Афанасова остались трое сыновей, самому младшему из которых нет и года, сообщил РИА Новости представитель мэрии оренбургского города Соль-Илецк, откуда родом военнослужащий.

Уроженец города Соль-Илецк Оренбургской области 33-летний военный советник, капитан Афанасов погиб 10 июля во время минометного обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга. Министерство обороны РФ сообщило о представлении Афанасова к государственной награде посмертно. Военнослужащий будет похоронен на родине.

"У Афанасова остались сиротами трое сыновей, двоим из которых 11 и 5 лет, а младшему нет и года, он родился в 2017 году. Его супруга сейчас домохозяйка. Все близкие друзья, одноклассники, учителя родной школы номер два города Соль-Илецк скорбят вместе с родными, это очень печальная новость для всех нас", — сообщил представитель городской мэрии.

По данным ведомства, Афанасов во время минометного обстрела получил множество осколочных ранений и погиб на месте.

Одноклассница Афанасова Светлана Ковылина, которая сидела с ним за одной партой, вспоминает его как спокойного, доброго парня, который находил общий язык со всеми в школе.

"Мы его знаем как положительного человека, он не был хулиганом, правда, учился не очень хорошо, как все мальчики. Знакомы с его супругой, очень соболезнуем его семье. Его супруга домохозяйка, сейчас ей очень тяжело, вчера виделась с ней, она держится, ей надо быть сильной, у нее маленькие дети, младшему всего полгода", — рассказала агентству Ковылина.

По данным мэрии Соль-Илецка, Афанасов был призван на срочную военную службу в 2002 году. В 2008 году окончил Московское общевойсковое командное училище. С 2008 по 2013 годы проходил службу в Чеченской Республике, после участия в боевых действиях в Чечне он проходил службу в городе Буйнакск на должности начальника штаба мотострелкового батальона.

Церемония прощания с Афанасовым пройдет 14 июля с 11 до 12 часов в Доме культуры города Соль-Илецк. После отпевания и военных почестей он будет похоронен на местном кладбище.

Афанасов — третий российский военнослужащий из Оренбуржья, погибший в Сирии. Ранее погибли Александр Прохоренко из Тюльганского района и Игорь Завидный из Новотроицка.

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