Либерман: Россия, США и Израиля обсудят в Вене сирийскую зону деэскалации

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эксперты России, США и Израиля обсудят на встрече в Вене ситуацию вокруг создаваемой зоны деэскалации на юго-западе Сирии, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"Мы поддерживаем любые попытки успокоить ситуацию как на всей территории Сирии, так и на юго-западе страны. Конечно, давать более подробную оценку пока рано, поскольку на этом этапе нам не хватает точных данных, важных деталей, которые, насколько я знаю, должна прояснить встреча израильской, российской и американской команд в Вене. Если детали нас устроят, мы будем эту инициативу больше чем приветствовать", — заявил Либерман в интервью газете "КоммерсантЪ".

При этом он не уточнил, когда именно такая встреча должна состояться.

Ранее президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.