Израиль заявил, что не собирается вмешиваться в ситуацию в Сирии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Израиль не собирается вмешиваться в ситуацию в Сирии, но не допустит усиления Ирана на юге арабской республики, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"Иран сегодня превращает всю Сирию, в том числе юг, в плацдарм против Израиля. Мы этого не готовы допустить, не готовы с этим мириться. Поэтому мы добиваемся, чтобы и духа их там не было. Это одно из главных условий, на котором мы настаиваем", — заявил Либерман в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, то, что происходит в Сирии, не является делом Израиля.

"Еще раз подчеркну: мы не собираемся вмешиваться. Мы вмешаемся только при нескольких условиях. В частности, если будет нарушен наш суверенитет. Когда на нашей территории рвутся снаряды, выпущенные сирийской армией, мы тут же очень жестко отвечаем. Впрочем, не так жестко, как, наверное, ответила бы Россия", — отметил министр.

"Мы не вмешиваемся во внутренние дела ни Сирии, ни кого-то другого. Мы самодостаточное государство, имеющее очень мощную инфраструктуру. У нас все хорошо, мы никого не собираемся трогать и не претендуем ни на чью территорию", — заключил Либерман.