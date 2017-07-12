ООН воспользовалась вновь открытой дорогой для доставки гумпомощи в Ракку

ООН, 12 июл — РИА Новости. ООН смогла доставить гуманитарную помощь в населенные пункты сирийской провинции Ракка по дороге, которая была блокирована последние три года, сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Доставка продовольственных грузов в два населенных пункта провинции осуществлялась по вновь открытой дороге в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП).

"Новый путь позволит ВПП расширить регулярные поставки в Ракку", — сообщил Дюжаррик.

На данный момент агентство ООН каждый месяц осуществляет доставку продовольствия в восемь труднодоступных районов провинции для 200 тысяч переселенцев, а также в другие районы. Накануне в город Камышлы провинции Хасака были отправлены гуманитарные конвои для беженцев из Ракки по вновь открытой дороге из Алеппо.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Ракке остаются до 50 тысяч мирных жителей, в то время как в городе заканчиваются запасы воды и продовольствия, медицинских средств. В конце июня УВКБ ООН заявляло о 100 тысячах человек, которые остаются в Ракке, захваченной террористической группировкой ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация

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