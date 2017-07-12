Платформа "Москва" поддержала документ по будущему Сирии

ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. Платформа "Москва" сирийской оппозиции поддержала общий документ правительства и оппозиции, представленный спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил глава делегации группы на переговорах в Женеве Муханнад Дулайкан.

"Мы согласились на 12 пунктов (о будущем устройстве Сирии) и общий документ правительства и оппозиции, сформулированный международным посланником", — заявил он журналистам.

По его словам, позиция платформы "Москва" по будущему президента Сирии Башара Асада заключается в том, что оно не должно стать темой обсуждения на нынешнем раунде, а должно решаться на прямых переговорах в соответствии с резолюцией ООН.

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