Делегация "Москвы" рассказала о дискуссиях до "Женевы-7"

ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. Технические дискуссии, прошедшие перед переговорами по Сирии в Женеве, показали возможность объединения групп оппозиции и перехода к прямым переговорам, заявил глава делегации оппозиционной платформы "Москва" Муханнад Дулайкан.

"Этим переговорам предшествовали два раунда технических дискуссий, они показали, что оппозиция способна прийти к единству, найти общие позиции и готова к возможному переходу к прямым переговорам", — заявил он журналистам.

По словам Дулайкана, нынешняя международная ситуация и положение в Сирии сегодня как никогда раньше способствуют реализации резолюции 2254, и это является основной целью работы его делегации.

"Мы верим, что можно создать единую делегацию, такая возможность существует, это будет непросто. Предпринимаются усилия для того, чтобы объединить делегации, разморозить ситуацию и прийти к соглашению" — отметил Дулайкан.

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