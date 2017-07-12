Глава делегации ВКП обсудил с де Мистурой политический переход в Сирии

ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. Глава делегации оппозиционного Высшего комитета по переговорам на встрече в Женеве Насер Харири заявил, что ВКП обсудил на встрече со спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой процесс политического перехода в Сирии.

"Мы обсудили с де Мистурой нынешнее состояние политического процесса. Мы приняли участие в нескольких очень полезных встречах об общих принципах будущего сирийского государства. Сегодня также обсуждалась тема беженцев", — заявил Харири журналистам в среду.

Он обвинил Дамаск в затягивании процесса политического перехода.

"Что мы видим сейчас — это отказ сирийского режима участвовать в политических переговорах и дискуссиях. Мы попросим де Мистуру ответственно подойти к защите серьезного политического процесса. Мы предоставили все наше видение относительно (политического) перехода. Если есть намерение перейти к политическому переходу, режим должен быть ответственен за вовлечение в этот процесс, мы просим ООН оказать давление на режим и его союзников ради серьезных переговоров", — отметил глава делегации ВКП.

"Режим продолжает затягивать выполнение решений международного сообщества", — считает Харири.

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