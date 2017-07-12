Глава делегации ВКП заявил о четком видении политического перехода в Сирии

ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. У сирийской оппозиции есть четкое понимание того, каким должен быть процесс политического перехода в Сирии, оно было в детальном виде представлено в ООН, заявил глава делегации Высшего комитета по переговорам Насер Харири.

"Сегодня у нас есть четкое видение политической трансформации (передачи политической власти), мы представили его в ООН в детальном виде. Мы задаем вопрос ООН, будут ли выполняться решения по политической трансформации, или политический процесс останется бессмысленным", — сказал он журналистам в среду.

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