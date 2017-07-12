Глава делегации ВКП подвел итог встречи групп сирийской оппозиции в Женеве

ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. Три группы сирийской оппозиции, участвующие во встречах в Женеве, смогли прийти к согласию относительно ряда вопросов, заявил глава делегации Высшего комитета по переговорам Насер Харири.
"Мы смогли прийти к согласию по некоторым вопросам, ряд вопросов еще не обсуждался. Когда у всех будет единое мнение относительно политического перехода в соответствии с женевским коммюнике и резолюцией 2254, можно будет говорить о единой позиции", — отметил глава делегации ВКП.
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