БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Договоренность о создании в Аммане центра РФ, США и Иордании по мониторингу ситуации в Сирии есть, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Насчет заявления о том, будто бы договоренность о создании в Аммане мониторингового центра еще только обсуждается, я не знаю какие правила в Госдепартаменте относительно допуска к информации, но документ, подписанный в Аммане российскими, американскими и иорданскими представителями, содержит конкретный пункт, который фиксирует достигнутую договоренность о создании такого центра… Отставать в слежении за реальными событиями тоже, наверное, не помогает в профессии дипломата", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

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