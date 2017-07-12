Германия призвала Дамаск раскрыть "реальные объемы" программы химоружия

БЕРЛИН, 12 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Сирийские власти должны окончательно прояснить реальные объемы своей программы химического оружия и сотрудничать в этой связи с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил в среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Он сделал заявление в связи с 100-летием с момента первого применения Германией иприта (горчичного газа) в Первой мировой войне у бельгийского города Ипр.

"Режим (президента Сирии Башара) Асада должен окончательно прояснить реальные объемы своей программы химического оружия и сотрудничать в этой связи с ОЗХО", — говорится в заявлении министра, распространённого МИД ФРГ. Габриэль добавил, что "мы должны сделать все, чтобы ответственные за ужасные химические атаки в последнее время были привлечены к ответственности".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было применено химоружие, погибли 80 человек и пострадали 200. Виновником атаки она назвала сирийские правительственные войска, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Власти заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь его арсенал вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В конце июня миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) подтвердила, что в начале апреля в стране применили запрещенный газ зарин. После того, как стало известно о содержании отчета организации, Вашингтон обвинил Дамаск в невыполнении обязательств по химоружию. Между тем виновных в атаке еще только предстоит установить совместной комиссии ОЗХО и ООН, которой передадут доклад.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>