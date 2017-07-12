Группа из 300 сирийских беженцев возвращается на родину из Ливана

БЕЙРУТ, 12 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 300 беженцев покинула лагерь в пограничном городе Эрсаль и направилась в сирийский населенный пункт Асаль-аль-Вард, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
На первом этапе, в июне, на родину вернулись всего около 150 сирийцев. На втором этапе ливанский Эрсаль могут покинуть почти 500 семей беженцев.
Возвращение беженцев из Эрсаль обратно в Сирию стало возможным после того, как сирийская армия вернула контроль над пограничными с Ливаном населенными пунктами и поселениями на окраине Дамаска.
Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил во вторник, что не исключает силового решения в Эрсаль и дал боевикам последний шанс уйти с ливанской территории без боя.
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