Группа из 300 сирийских беженцев возвращается на родину из Ливана

БЕЙРУТ, 12 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 300 беженцев покинула лагерь в пограничном городе Эрсаль и направилась в сирийский населенный пункт Асаль-аль-Вард, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сегодня проходит второй этап по переселению беженцев из лагерей в горном районе Эрсаль в сирийский Асаль-аль-Вард, на данный момент колонна с 300 сирийцами уже отправилась туда", — рассказал собеседник агентства.

На первом этапе, в июне, на родину вернулись всего около 150 сирийцев. На втором этапе ливанский Эрсаль могут покинуть почти 500 семей беженцев.

Возвращение беженцев из Эрсаль обратно в Сирию стало возможным после того, как сирийская армия вернула контроль над пограничными с Ливаном населенными пунктами и поселениями на окраине Дамаска.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день сам напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил во вторник, что не исключает силового решения в Эрсаль и дал боевикам последний шанс уйти с ливанской территории без боя.