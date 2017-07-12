В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, Турция — 10, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Как рассказали в ведомстве, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки российские военные в Сирии провели шесть гуманитарных акций в городе Алеппо и одну гуманитарную акцию в населенном пункте Джиблая в провинции Хомс. В ходе этих акций почти пять тонн продовольственных наборов получили 558 человек, медицинская помощь оказана 311 сирийским жителям. Также по линии ООН проведена одна гуманитарная акция. В район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом в 21 тонну.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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