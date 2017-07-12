В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, Турция — 10, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксирован 1 случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксированы 10 нарушений, из них в провинциях: Идлиб – 1, Дамаск – 4, Эс-Сувейда – 1, Деръа – 4", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства в среду.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Как рассказали в ведомстве, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2011. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также остается без изменений и равно 228.

В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки российские военные в Сирии провели шесть гуманитарных акций в городе Алеппо и одну гуманитарную акцию в населенном пункте Джиблая в провинции Хомс. В ходе этих акций почти пять тонн продовольственных наборов получили 558 человек, медицинская помощь оказана 311 сирийским жителям. Также по линии ООН проведена одна гуманитарная акция. В район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом в 21 тонну.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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